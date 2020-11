Aantal besmettingen licht toegenomen

Het aantal besmettingen dat vanmorgen tot 10.00 uur bij het RIVM zijn ligt op 5658 nieuwe gevallen. Dit zijn er 240 dan er woensdag werden gemeld. Toen was er ook al een toename van 736 nieuwe gevallen.

Het aantal opnames is ziekenhuizen is gedaald. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn 220 besmette personen opgenomen. Dit zijn er 10 minder dan woensdag. Ook het aantal opnames op de IC is gedaald. Op de Intensive Care zijn 31 patiënten opgenomen. Dit zouden allemaal patiënten zijn die al op de verpleegafdeling lagen.

Het totaal aantal personen dat in een ziekenhuis is opgenomen ligt op 2201, waarvan 595 op de IC.

In totaal werden er 89 personen gemeld die overleden zijn door het coronavirus. Dit zijn er 13 meer dan woensdag. Het gemiddelde van overleden personen ligt de afgelopen zeven dagen op 77. Een week eerder waren dit er 73.