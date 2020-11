Effect CMV op immuunsysteem kleiner dan verondersteld

CMV is een veel voorkomend virus waarmee heel veel mensen in hun leven mee besmet raken. De infectie verloopt meestal zonder klachten maar het virus blijft wel in het lichaam aanwezig. Het immuunsysteem zorgt dan voortdurend voor het onder controle houden van het virus. Dit zou kunnen leiden tot ‘overbelasting’ van het systeem. Of anders gezegd, het verouderingsproces van het systeem zou zich kunnen versnellen en daardoor zou het immuunsysteem minder goed gaan werken.

Effect op bescherming tegen griepvirus

Het eerste deel van het onderzoek gaat over het effect van CMV op de bescherming tegen griepvirus. Als iemand een CMV-infectie bij zich draagt, zal zijn/haar afweer tegen het griepvirus naar verloop van tijd minder worden? Uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. CMV heeft geen nadelig effect op de afweerreactie tegen griepvirus of de werkzaamheid van de griepvaccinatie.

Invloed op T-cellen

Het tweede deel van het onderzoek gaat over het effect van CMV op T-cellen. Deze cellen maken deel uit van ons immuunsysteem. We zien dat een CMV-infectie met name bij oudere mensen direct een grote invloed heeft op het aantal en het uiterlijk van T-cellen. Bij jongere mensen is die invloed minder groot. Maar we hebben geen bewijs gevonden dat CMV ook het functioneren van T-cellen, en daarmee het afweersysteem, beïnvloedt.

Resultaten

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het effect van CMV op (de veroudering van) het immuunsysteem kleiner, is dan eerder werd verondersteld. Ook draagt het bij aan een beter begrip van CMV en T-cellen.