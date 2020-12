Negatieve PCR-testverklaring ook verplicht in internationale bus en trein en op schepen

Wie met de trein, de bus of een schip vanuit het buitenland naar Nederland reist, moet vanaf 29 december ook een negatieve testverklaring kunnen laten zien. Aanbieders van internationaal openbaar personenvervoer per trein of bus naar Nederland zullen met ingang van 29 december 2020, 00.01 uur deze eis stellen aan hun reizigers. Dat heeft het kabinet vandaag besloten.

De negatieve testuitslag dient maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland te zijn afgenomen. Deze test komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; niet in plaats van. Het kabinet blijft benadrukken dat alleen noodzakelijk reizen kunnen worden gemaakt en dat men zich dient te houden aan de hygiëne en quarantaine richtlijnen.

Trein en bus

De verplichting geldt voor reizigers en aanbieders van internationaal openbaar vervoer per intercitytrein en voor bovenregionaal grensoverschrijdend busvervoer. Regionaal grensoverschrijdend busvervoer is van de regeling uitgesloten. De uitzonderingen op de verplichting worden gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Vervoerders dienen zorg te dragen voor de controle, ofwel bij het instappen ofwel tijdens de reis maar altijd vóór de eerst halte of stopplaats in Nederland. Reizigers die geen recente negatieve testverklaring kunnen overleggen kunnen door de vervoerder verzocht worden de bus of trein te verlaten.

Internationaal passagiersvervoer per schip

Ook heeft het kabinet, na overleg met havens en veiligheidsregio’s, besloten dat vanaf heden voor rederijen die vanuit alle gebieden waar een hoog COVID-risico geldt (zowel binnen als buiten de EU) naar Nederland varen, verplicht is om alle passagiers vanaf 13 jaar oud vóór het boarden te controleren op de aanwezigheid van een negatieve PCR-testuitslag. Als passagiers geen negatieve PCR-testuitslag hebben die aan de eisen voldoet, dan mogen zij niet aan boord van het vaartuig. Dit geldt zowel voor internationale veerdiensten als voor ander passagiersvervoer over water, zoals zee- en riviercruises. Op dit moment is dit voor de veerdiensten naar het Verenigd Koninkrijk al verplicht. Voordat andere veerdiensten of cruises gaan varen, zal het kabinet door middel van een aanwijzing zorgen dat de negatieve testverklaring verplicht is.

Door deze aanscherping van de regels bestaat er m.i.v. 29 december geen verschil meer tussen de voorwaarden voor internationale reizen naar Nederland per vliegtuig, trein, bus of schip. Het invoeren van de eis dat passagiers een recente negatieve PCR-testverklaring moeten overleggen bij iedere vorm van reizen naar Nederland is noodzakelijk om het risico op besmetting en verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken.