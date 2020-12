Britse zeer besmettelijke corona variant duikt op in Rijnmond

Er is een derde persoon die besmet is met de zeer besmettelijke Britse variant van Corona. Dit meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Vanwege de privacy van de persoon kan de GGD niet zeggen waar de besmette persoon woont. Het is nog niet duidelijk hoe de patiënt het virus heeft opgelopen en of deze ook andere personen heeft besmet.

In Amsterdam werden eerder al bij twee personen de zeer besmettelijke variant aangetroffen. Voor zover bekend is het persoon in de regio Rijnmond de derde.