Maandag ruim 2.000 besmettingen minder dan daggemiddelde afgelopen week

Laagste dagcijfer sinds 2 december

Het aantal van 5.499 besmettingen van vandaag is ook het laagste dagcijfer sinds 2 december vorig jaar. Het totaal aantal gemelde besmettingen sinds de uitbraak in maart vorig jaar komt daarmee op 878.263.

695 COVID-patiënten op IC, 1926 in de kliniek; 7 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 2.621, 67 meer dan de vorige dag. Daarvan liggen er 695 op de IC, een daling van 9 patiënten en 1.926 op de kliniek, 76 patiënten meer dan gisteren. Er liggen 7 Nederlandse COVID-patiënten op de IC in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Gisteren zijn er 7 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 197 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 15 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 24 opgenomen op de IC, 1 minder dan gisteren en 173 in de kliniek, 14 minder dan gisteren. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Capaciteit en bezetting Intensive Care

De totale IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt nu 1.294 bedden, inclusief reservebedden voor noodgevallen. De totale bezetting is met 5 patiënten gedaald naar 1.078 bedden. Op de IC liggen nu 695 COVID-patiënten, 9 minder dan gisteren en 383 non-COVID-patiënten, 4 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC blijft hoog, waardoor er meer COVID- dan non-COVID-patiënten liggen.

Capaciteit en bezetting kliniek

De totale capaciteit in de kliniek in de Nederlandse ziekenhuizen bedraagt nu 15.270 bedden. De totale bezetting is met 602 patiënten gestegen naar 12.324 bedden. Hiervan zijn er 1.926 COVID-patiënten, 76 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de kliniek laat een dalende trend zien.

Dalende trend

'We lijken licht over de top van het plateau te zijn. In de afgelopen week is het aantal opgenomen COVID-patiënten met 5% gedaald. De prognoses van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) voorspellen een voortzetting van deze dalende trend', zo meldt het LCPS.