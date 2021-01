Bijna alle vakantiegangers naar buitenland bereid tot vaccinatie

Ruim acht op de tien Nederlanders die dit jaar op vakantie willen naar het buitenland is bereid zich te laten vaccineren tegen Covid-19 als dit verplicht wordt gesteld. Bijna driekwart van de reizigers vindt ook dat zo’n vaccinatie verplicht zou moeten worden voor iedereen die in het buitenland op vakantie gaat.

Dat blijkt uit een enquête van review- en boekingssite Zoover onder 1275 bezoekers. Met meer dan 30 miljoen jaarlijkse bezoeken, ruim 3,8 miljoen reviews en meer dan 15.000 vakanties is Zoover een van de grootste vakantiesites van Nederland. Zoover wilde met de poll peilen hoe hoog de vaccinatiebereidheid onder Nederlandse vakantiegangers is. Dat wordt steeds actueler nu steeds meer vakantielanden bij de EU aandringen op het invoeren van een vaccinatiepaspoort. Alleen mensen die met zo’n pas kunnen aantonen dat ze zijn ingeënt tegen corona zouden vrij door Europa mogen reizen. Dat zou meer mensen moeten motiveren om zich te laten vaccineren en veiliger reizen mogelijk maken. Voorlopig komt zo’n paspoort er niet, besloten de EU-leiders vorige week.

Hoewel met name op social media nogal wat weerstand heerst tegen inentingen tegen het coronavirus, blijken vakantiegangers in Nederland er geen bezwaar tegen te hebben. Als ze hierdoor naar het buitenland op vakantie kunnen is 81,9% bereid een prik te halen. Van de respondenten ziet 15,8% dat niet zitten. Van de reizigers is 72,1% het eens met de stelling dat een vaccinatie verplicht gesteld zou moeten worden bij reizen naar het buitenland. Van de respondenten is 25,7 is het daar niet mee eens.

,,Ik had wel verwacht dat reizigers een hoge vaccinatiebereidheid zouden tonen, want zorgeloos op vakantie gaan is voor iedere vakantieganger belangrijk. Het percentage komt ook overeen met het recente onderzoek van het RIVM”, zegt directeur Judith Eyck van Zoover. ,,Ik ben daarentegen wel verrast dat er ook enorm draagvlak is voor het verplichten van een vaccinatie. Ik denk dat iedereen wel inziet dat dit noodzakelijk is om veilig te kunnen reizen. En iedereen staat natuurlijk te springen om weer op vakantie te kunnen.”

Zoover bracht onlangs al de resultaten van zijn eerste Vakantiemonitor naar buiten. Daaruit bleek dat Nederlanders in 2021 net als vorig jaar massaal in eigen land op vakantie gaan. Een derde (34 %) van de vakantiegangers is in 2021 op zoek naar bestemmingen in Nederland. Toch durven veel reizigers ook weer voorzichtig over de grens te kijken. Uit de nieuwe enquete blijkt dat nog steeds zes op de tien Nederlanders graag naar het buitenland op vakantie willen. Vier op de tien willen het vliegtuig pakken, ruim vijf op de tien gaan met de auto en 5 procent kiest een andere manier van reizen.

,,Normaliter was de verdeling tussen auto en vliegtuig 50/50, dus we zien wel een kleine verschuiving naar autovakanties”, zegt Eyck. ,,Maar we zien ook dat veel mensen weer lekker het vliegtuig pakken naar Spanje of Griekenland zodra het weer mag.”:

Dat reizigers serieus rekening houden met de coronamaatregelen bleek ook al uit de Vakantiemonitor. Bij 21% van de reviews die sinds maart vorig jaar zijn geschreven op Zoover komen termen als corona, Covid-19, anderhalve meter of coronamaatregelen voor.