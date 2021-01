Braziliaanse varianten P1 en P2 coronavirus aangetroffen in Nederland

In Nederland zijn er bij in totaal vijf personen twee nieuwe varianten van het coronavirus in Nederland aangetroffen, die beide hun oorsprong in Brazilië hebben. 'Het gaat om de varianten P1 en P2', zo meldt het RIVM vrijdagmiddag.

Regio Amsterdam

De besmettingen kwamen aan het licht door bron- en contactonderzoek', aldus het RIVM. In de regio Amsterdam is bij twee personen de Braziliaanse variant P1 (B.1.1.28.P1) gevonden. Deze beide personen zijn kortgeleden teruggekomen van een reis naar Brazilië, zijn in quarantaine gegaan, ontwikkelden klachten en kregen een positieve testuitslag. Gezien de reishistorie is verder onderzoek gedaan.

Brabant

Bij twee personen in de regio Brabant is in de kiemsurveillance de Braziliaanse variant P2 (B.1.1.28.P2) aan het licht gekomen. Deze twee personen hebben geen reishistorie met het Zuid-Amerikaanse land. Of er een andere link is met Brazilië wordt op dit moment onderzocht.

Gelderland

De Braziliaanse variant van het type P2 is ook aangetroffen bij iemand in de regio Gelderland, die onlangs in Brazilië is geweest, na terugkeer in quarantaine ging en klachten kreeg. Uit verder onderzoek van het testmonster bleek dat deze persoon de Braziliaanse variant P2 had.

Veranderingen in het ‘Spike-eiwit’

Beide Braziliaanse typen van het coronavirus zijn mogelijk, net als de Britse en de Zuid-Afrikaanse varianten, besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkwam. Dat komt doordat door mutaties aan het spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, er mogelijk voor zorgen dat deze eiwitten van het virus zich beter kunnen hechten aan menselijke cellen. Of dit ook daadwerkelijk zo is moet nog uit nader onderzoek blijken.

P1

De P1-coronavariant wordt vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of het ziekteverloop anders is. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de Zuid-Afrika variant. De mutaties in deze variant zorgen mogelijk voor een hogere besmettelijkheid en een verminderde effectiviteit van reeds bestaande of door een vaccinatie opgewekte afweer. Dit wordt momenteel (inter)nationaal onderzocht.

P2

De P2-coronavariant is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. Van de drie hierboven genoemde zorgelijke mutaties komt er eentje in deze variant voor. Deze mutatie kan mogelijk leiden tot verhoogde besmettelijkheid en verminderde effectiviteit van afweer na eerder doorgemaakte infectie met klassieke varianten dan wel vaccinaties. Of dit daadwerkelijk zo is wordt ook voor deze variant momenteel (inter)nationaal onderzocht. Er is ook bij deze variant nog geen duidelijkheid over een mogelijk veranderd ziekteverloop.

Bron-en-contactonderzoek

Als er een besmetting met één van de beide Braziliaanse coronavarianten is aangetroffen, start de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst bron-en-contactonderzoek op.

Stop verdere verspreiding, houd je aan de maatregelen

'Net als bij alle varianten van het coronavirus geldt ook bij de Braziliaanse varianten: houd je aan de maatregelen. Laat je zo snel mogelijk testen bij (milde) klachten en volg isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op', zo waarschuwt het RIVM.