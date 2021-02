Flinke daling aantal opgenomen coronapatiënten zowel in kliniek als op IC

Het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is ten opzichte van dinsdag met 55 gedaald. Dit meldt het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding woensdagmiddag.

613 COVID-patiënten op de IC, 1601 in de kliniek; 14 verplaatsing

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt op dit moment 2.214. Hiervan liggen er 613 op de IC, een daling van 16 patiënten en 1.601 in de kliniek, 39 patiënten minder dan gisteren. Totaal dus 55 coronapatienten minder. Gisteren zijn er 14 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 3 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 209 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 38 minder dan gisteren. Hiervan zijn er 25 opgenomen op de IC, 4 minder dan gisteren en 184 in de kliniek, 34 minder dan gisteren. Gemiddeld zijn er op de IC en in de kliniek minder nieuwe opnames dan vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 8 gedaald naar 1092 bedden. Op de IC liggen nu 613 COVID-patiënten, 16 minder dan gisteren en 479 non-COVID-patiënten, 8 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC daalt langzaam, maar blijft hoog. Daardoor liggen er meer COVID- dan non-COVID-patiënten. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 37 patiënten gestegen naar 13.894 bedden. In de kliniek liggen nu 1601 COVID-patiënten, 39 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

'Gerede kans op stijging half februari tot half maart'

Het gemiddeld aantal opnames is in de afgelopen week vrij stabiel geweest, met een licht dalende trend. Of dit doorzet blijft onzeker, door de Britse coronavariant. Ernst Kuipers: 'Waar we op dit moment rekening mee houden is dat deze daling nog aanhoudt tot de tweede week van februari. Er is dan gerede kans dat de aantallen weer stijgen en blijven stijgen tot tenminste half maart.'