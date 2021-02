Gezondheidsraad: 2e vaccinatie met Pfizer-vaccin kan tot 6 weken worden uitgesteld

De Gezondheidsraad adviseert om de reeds geleverde vaccins van fabrikant Pfizer niet te reserveren voor mensen die de eerste dosis hebben ontvangen, maar om deze vaccins direct in te zetten bij mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Dit heeft de Gezondheidsraad laten weten.

2e vaccinatie maximaal 6 weken uitstellen

'Toediening van de tweede dosis kan conform het eerdere advies uitgesteld worden tot maximaal 6 weken na de eerste dosis. Een interval van 6 weken past binnen de range die is onderzocht in de fase 3-trial waarin de werkzaamheid van het vaccin is aangetoond', aldus de Gezondheidsraad.

Schaarste

Wanneer er geen sprake meer is van schaarste van het Pfizervaccin, verdient het de voorkeur dat mensen, conform de productinformatie, hun tweede dosis 3 weken na hun eerste dosis toegediend krijgen, aldus de Gezondheidsraad.