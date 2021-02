Rode Kruis helpt met voorzien vaccinatie 500 miljoen mensen

Het Rode Kruis komt met een plan om de vaccinatieongelijkheid in de wereld tegen te gaan. Door dit plan kunnen 500 miljoen mensen voorzien worden van een COVID-vaccinatie. De wereldwijde hulporganisatie gaat overheden ondersteunen zodat zij iedereen goed kunnen bereiken met de coronavaccinatie. Het Rode Kruis zet getraind personeel in om vaccins naar de meest afgelegen en geïsoleerde gemeenschappen te brengen en zoekt contact met groepen die minder goede toegang hebben tot het vaccin. Daarnaast helpt het Rode Kruis bij het tegengaan van misinformatie over vaccinatie. Het Rode Kruis heeft ruim 92 miljoen euro nodig voor deze wereldwijde hulpverlening.

Momenteel staat het Rode Kruis in 66 landen ter wereld klaar om met deze hulpverlening te starten. In tientallen andere landen zijn de gesprekken met overheden hierover in volle gang. Het Rode Kruis zet in op deze grootschalige hulpverlening omdat tot nu toe 70 procent van alle vaccins geleverd is aan de 50 rijkste landen in de wereld. Daar tegenover staat het feit dat de 50 armste landen ter wereld nog geen 0,1 procent van alle vaccins hebben gekregen, blijkt uit een analyse van de hulporganisatie.

Mutaties

Het Rode Kruis waarschuwt voor deze ongelijkheid. “Dit is verontrustend en oneerlijk, maar het kan er bovendien voor zorgen dat deze pandemie nog langer voortduurt of wordt verergerd”, zegt Jagan Chapagain, hoofd van het Internationale Rode Kruis (IFRC). Het Rode Kruis waarschuwt dat het COVID-19-virus zal blijven circuleren en muteren als grote delen van de wereld niet gevaccineerd blijven. Dit kan leiden tot het ontstaan van nieuwe mutaties van het virus, waardoor het virus mensen kan infecteren die al zijn gevaccineerd. “Laat het duidelijk zijn: in de race om deze pandemie te beëindigen roeien we allemaal met dezelfde riemen. Het kan niet zo zijn dat we de meest kwetsbaren in sommige landen verliezen aan de ziekte omdat zij niet beschermd zijn door een vaccinatie, terwijl de minst kwetsbaren in andere landen wel beschermd zijn.”

Buiten hoofdsteden

“We weten dat gelijkheid er niet zomaar is, daar moet aan gewerkt worden. Dat is wat de geschiedenis ons vertelt, en ook wat we nu zien met het distribueren van de vaccinaties. Het is ons plan om te zorgen dat de vaccins niet alleen de hoofdsteden van landen bereiken, maar dat ook kwetsbare mensen, die in risicogebieden of afgelegen gebieden wonen, dezelfde bescherming krijgen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Nederlandse Rode Kruis.

De coronahulpverlening van het Rode Kruis is te steunen via giro 7244.