Onderzoek: somberheid onder Nederlandse jongeren toegenomen

Van de jongeren van 16 tot en met 30 jaar ziet maar liefst 72 procent op tegen de komende maanden waarin we nog met het coronavirus te maken zullen hebben. Onder de jongeren die zeggen regelmatig of vaker met gevoelens van eenzaamheid of somberheid te kampen, is dit zelfs 90 procent. Zo blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder 713 jongeren in Nederland. De start van het vaccineren stemt iets meer dan de helft van de respondenten positiever over de toekomst, al duurt het een kleine 70 procent te lang voordat iedereen is gevaccineerd. Het Rode Kruis start maandag met #skipdecoronadip, een challenge gericht op jongeren, en blijft via Blijfovereind telefonische coaching aanbieden tijdens de coronatijd.

Het aandeel jongeren dat zich tijdens de coronacrisis eenzaam, somber of angstig voelt, is groot: 60 procent heeft minimaal af en toe te maken met eenzaamheid, en 23 procent regelmatig tot bijna altijd. 73 procent voelt zich weleens somber en 30 procent zelfs regelmatig of vaker. In vergelijking met eenzelfde onderzoek in oktober vorig jaar, zijn deze cijfers gestegen. Eenzaamheid komt meer voor onder jongeren die alleen wonen: 33 procent versus 23 procent voor jongeren die bij hun ouders wonen.

Door de avondklok is 38 procent van de respondenten zich iets of veel slechter gaan voelen. Daarbij ervaart de jongste groep (16 -22 jaar) de meeste negatieve gevolgen van de avondklok. Maar voor een groot deel maakt de avondklok weinig verschil; door de lockdown viel er ’s avonds toch al weinig te doen buiten de deur.

Vaker praten over zorgen

Het onderzoek toont ook positieve ontwikkelingen. Zo maakt het feit dat er een vaccin is, iets meer dan de helft (53 procent) positiever over de toekomst. Al duurt voor bijna 70 procent echter nog te lang voordat iedereen in Nederland is gevaccineerd. Een ruime meerderheid (72 procent) is voorstander van vaccineren.

Een andere positieve noot is dat de overgrote meerderheid (85 procent) aangeeft dat ze ergens terecht kan met haar zorgen. Ruim de helft maakt daar ook weleens gebruik van. Tegelijk vindt een flinke groep (36 procent) dat ze vaker met haar omgeving zou moeten praten over die zorgen.

Rode Kruis biedt een challenge en coaching

Het Rode Kruis komt daarom met #skipdecoronadip, een challenge waarvoor jongeren, maar ook andere geïnteresseerden, zich kunnen aanmelden. Twee Rode Kruis-psychologen geven hen na aanmelding een week lang iedere ochtend een kleine opdracht in de mailbox. Met die opdrachten en handige tips helpen zij de jongeren om een nieuwe activiteit te ondernemen, zodat ze weer frisse energie krijgen tijdens de coronacrisis. Aanmelden voor #skipdecoronadip kan tot eind februari.

Daarnaast kunnen jongeren via het Rode Kruis een gratis telefoongesprek aanvragen met een coach van Blijfovereind. Of op www.rodekruis.nl tips krijgen over mentale gezondheid. Bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat je goed in je vel zit en hoe je iemand kunt helpen die in de put zit. Het Rode Kruis is in oktober 2020 gestart met deze coaching en gaat er voorlopig nog mee door.