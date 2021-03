RIVM ontvangt 4.727 nieuwe meldingen van besmettingen in afgelopen 24 uur

Bij het RIVM zijn over de afgelopen 24 uur 4.727 positieve tests gemeld. Het dagaantal van 4.727 ligt hoger dan het daggemiddelde van de afgelopen 7 dagen dat op 4.470 ligt. Hiermee komt het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 op 1.110.213.

541 COVID-patiënten op de IC, 1.370 in de kliniek; 5 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.911, 12 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 541 op de IC, een stijging van 2 patiënten en 1370 in de kliniek, 14 patiënten minder dan gisteren.

Verplaatsingen door LCPS

Gisteren zijn er 5 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) gerealiseerd, waarvan 0 IC. Op deze dag verplaatsten wij de 2.500ste patiënt tijdens de tweede coronagolf. Sinds 21 september 2020 zijn gemiddeld 15,5 COVID-patiënten per dag bovenregionaal verplaatst.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 224 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 26 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 39 opgenomen op de IC, 8 meer dan gisteren en 185 in de kliniek, 18 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC en in de kliniek is gestegen vergeleken met vorige week.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 8 gestegen naar 1.032 bedden. Op de IC liggen nu 541 COVID-patiënten, 2 meer dan gisteren en 491 non-COVID-patiënten, 6 meer dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC is relatief stabiel.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 709 gestegen naar 14.553 bedden. In de kliniek liggen nu 1370 COVID-patiënten, 14 meer dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week.

'Stijging aantal opgenomen patiënten zet door'

Het aantal nieuwe opnames is gemiddeld hoger dan vorige week en de bezetting blijft hoog. Dit komt op een moment dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt. Het LCPS verwacht dan ook dat het aantal in ziekenhuizen opgenomen COVID-patiënten de komende periode verder stijgt.