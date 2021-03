554 COVID-patiënten op de IC, 1.321 in de kliniek; 16 verplaatsingen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt zaterdag 1.875, 35 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 554 op de IC, een daling van 22 patiënten en 1321 in de kliniek, 13 patiënten minder dan gisteren. Vrijdag zijn er 16 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 268 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 18 meer dan de vorige dag. Hiervan zijn er 44 opgenomen op de IC, 5 meer minder dan gisteren en 244 in de kliniek, 13 meer dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames is hoger dan vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 44 gedaald naar 1033 bedden. Op de IC liggen nu 554 COVID-patiënten, 22 minder dan gisteren en 479 non-COVID-patiënten, 22 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een licht stijgende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 747 gedaald naar 12.483 bedden. In de kliniek liggen nu 1321 COVID-patiënten, 13 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek blijft relatief stabiel ten opzichte van vorige week. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Duiding van de huidige situatie

De dagelijkse instroom in de ziekenhuizen stijgt licht. Dit ligt in de lijn der verwachting van de inmiddels (vermoedelijk) dominante Britse variant. Op basis hiervan verwachten we een geleidelijke stijging van de COVID-ziekenhuisbezetting na 3 relatief stabiele weken.