Opvallende stijging aantal nieuwe corona besmettingen

Bij het RIVM zijn vrijdag tot 10.00 uur vanmorgen over de afgelopen 24 uur 7.425 nieuwe coronabesmettingen gemeld door de landelijke GGD'en. Het is het hoogste aantal sinds 8 januari van dit jaar. Dit heeft het RIVM vrijdagmiddag laten weten.

Opvallende stijging

De stijging van precies 20%, ten opzichte van het aantal besmettingen van 6.187 dat donderdag werd gemeld, is opvallend. Het totaal aantal besmettingen sinds de uitbraak in maart 2020 komt hiermee op 1.186.987. Over de afgelopen 7 dagen zijn er totaal 42.165 besmettingen gemeld. Dat is een daggemiddelde van 6.024. Het aantal besmettingen van dat vrijdag door het RIVM wordt gemeld bedraagt dus 7.425. Dat is maar liefst 23,25 % hoger.

Besmettingen afgelopen 14 en 31 dagen

Het aantal besmettingen over de afgelopen 14 dagen bedraagt 76.774. Dat is een daggemiddelde van 5.484. Het aantal van 7.425 besmettingen dat vandaag is gemeld is bijna 35,4 % hoger. Over de afgelopen 31 dagen zijn er totaal 152.192. Dat is een daggemiddelde van 4.909 en dus een stijging van bijna 47,6%

Aantal vaccinaties

Bij het RIVM zijn vrijdag 1.410.860 vaccinaties gemeld maar het RIVM schat in dat het werkelijk aantal vaccinaties hoger ligt en op dit moment 1.977.224 bedraagt. Dit komt doordat het verwerken van de gezette vaccinaties enkele dagen in beslag neemt en dus achterloopt.