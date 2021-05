NZa: 'Druk op de zorg blijft hoog maar lijkt iets af te nemen'

Ondanks dat de druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van COVID-19 hoog is lijkt deze iets af te nemen. 'Zo zijn er deze week weer iets meer operatiekamers in gebruik dan vorige week', zo meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag.

Planbare zorg

Vorige week lag het landelijk gemiddelde percentage van operatiekamers die door de druk op de zorg niet kunnen worden gebruikt nog op 41%. Deze week nam dat 'uitvalpercentage' iets af en bedroeg dit 36%. 26 ziekenhuizen geven aan de kritiek planbare zorg zoals kankerbehandelingen niet meer volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 28. Negen van deze ziekenhuizen, evenveel als vorige week, kunnen bepaalde vormen van deze zorg niet meer binnen de vereiste zes weken verlenen.

Gezondheidsschade

'Het wil niet zeggen dat patiënten ook daadwerkelijk gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen', aldus het NZa. Planbare zorg zoals een knie- heup- of staaroperatie wordt in 34% van de ziekenhuizen niet geleverd. Dit was vorige week nog 38%. Andere ziekenhuizen leveren deze zorg deels en 2% van de ziekenhuizen kan de planbare zorg weer volledig leveren.

Zorgbemiddeling

Planbare zorg wordt ook door zelfstandige klinieken geleverd. Patiënten die sneller geholpen willen worden, kunnen zich richten tot hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling. De acute en semi-acute zorg wordt altijd overal verleend. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verwijzingen

In week 19 waren er 99 duizend verwijzingen naar de medisch-specialistische zorg. Dit aantal is 6% lager dan verwacht (zonder COVID-19); een week eerder was dit 11%. Ook hier is dus sprake van een positieve ontwikkeling. Sinds maart 2020 zijn er in totaal bijna 1,45 miljoen minder verwijzingen dan verwacht. In week 19 waren er ongeveer 6.700 verwijzingen naar de ggz. Dit aantal is vanwege Hemelvaart lager dan de week daarvoor en vergelijkbaar met de verwachting zonder COVID-19. De NZa schat het aantal gemiste verwijzingen naar de ggz door COVID-19 op ongeveer 69 duizend.