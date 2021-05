Vaker aanhoudende klachten na ziekte van Lyme

Belang van het onderzoek

Het LymeProspect onderzoek laat zien dat sommige lymepatiënten na behandeling met antibiotica beperkt blijven in hun fysiek en sociaal functioneren. Daarnaast worden vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen vaker gemeld door mensen met de ziekte van Lyme dan door mensen zonder deze ziekte: ongeveer 27% van de lymepatiënten, en 21% tot 23% van de mensen zonder deze ziekte. Ook waren de klachten van de lymepatiënten ernstiger. Dergelijke langdurige klachten lijken dus het gevolg te kunnen zijn van de ziekte van Lyme, echter wel bij een klein maar substantieel deel van de patiënten. Het is belangrijk om aanhoudende klachten te erkennen en beter inzicht te krijgen in oorzaken van deze klachten. Dit kan bijdragen aan het voorkomen van klachten en aan verbetering van de behandeling ervan.

Uniek onderzoek

Hoofdonderzoeker Kees van den Wijngaard van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu : “Het onderzoek liep van 2015 tot en met 2020 en is de grootste studie ooit naar aanhoudende klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme. Meer dan 1100 volwassenen in Nederland die deze ziekte opliepen, zijn een jaar lang gevolgd om te onderzoeken hoe vaak en in welke mate aanhoudende klachten voorkomen." Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van leven, en naar klachten als vermoeidheid, pijn en concentratieproblemen die binnen zes maanden na behandeling ontstonden en minimaal zes maanden duurden. Mensen konden zich aanmelden via Tekenradar.nl of via hun (huis)arts. Daarnaast hebben 6500 mensen zonder deze ziekte meegedaan aan het onderzoek om te controleren hoe vaak deze klachten normaal gesproken voorkomen. Een deel daarvan had wel een tekenbeet gemeld en een ander deel niet.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia-bacterie die wordt overgedragen door teken. Elk jaar krijgen ongeveer 27.000 mensen in Nederland deze ziekte, vaak in de vorm van een rode ring of vlek op de plaats van de tekenbeet (een erythema migrans). De meeste mensen herstellen volledig na een antibioticabehandeling, maar sommigen houden langdurig klachten. Tot nu toe was nog niet goed onderzocht hoe vaak deze klachten voorkomen. Waarom sommige mensen klachten houden is het onderwerp van vervolgonderzoek van het RIVM, Radboudumc Radboud University Medical Centre en Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum .