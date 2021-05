ANWB en PostNL testen Medical Drone

Vanaf eind mei 2021 testen ANWB en PostNL medisch dronetransport voor Erasmus MC en Sanquin. De testvluchten vinden plaats tussen Rhoon en Oud-Beijerland. Doel is om te onderzoeken hoe in de toekomst bloed en medicijnen met spoed per drone van het Erasmus MC en Sanquin naar de regio Zeeland vervoerd kunnen worden.

atiënten hebben soms met spoed bloed of medicijnen nodig. Als elke seconde telt, kunnen files en drukte op de weg ernstige gevolgen hebben. De inzet van een drone kan dan de oplossing zijn. Het is tevens een duurzaam alternatief voor vervoer over de weg. Het Erasmus MC, Sanquin, ANWB en PostNL hebben zich daarom in het project Medical Drone Service verenigd om medisch transport per drone te ontwikkelen.

Tussen Rhoon en Oud-Beijerland

Tijdens de vluchten wordt onderzocht wat er nodig is om uiteindelijk in het luchtruim tussen het Erasmus en Zeeland te kunnen vliegen. De vliegtesten tussen Rhoon en Oud-Beijerland zijn een volgende stap in de realisatie van deze dronedienst. De vluchten starten in een weiland bij Rhoon, en de drones landen op de dijk langs de oude Maas.

Tijdens de vluchten worden de vliegprocedures getest die nodig zijn om in het gecontroleerde luchtruim van het vliegveld Rotterdam the Hague Airport te vliegen. De vluchten worden dan ook in nauw overleg met de Luchtverkeersleiding Nederland uitgevoerd, die in dit gebied verantwoordelijk is voor de controle van het luchtruim. De drones hebben tijdens de testvluchten nog geen medische goederen aan boord.

Testen voor de toekomst

Binnen het consortium Medical Drone Service worden er ook testvluchten uitgevoerd tussen Meppel en Zwolle voor het Isala Diaconessenhuis. Deze testvluchten verlopen goed. Door op meerdere trajecten te ontwikkelen bouwen we kennis op die nodig is om in de toekomst voor heel medisch Nederland te kunnen gaan vliegen.

Voor er daadwerkelijk met bloed of medicijnen gevlogen kan worden, moet er nog een heel traject afgelegd worden. De techniek zal verder doorontwikkeld worden en de drones moeten ingepast worden in het overige luchtverkeer. Ook moet de regelgeving nog verder ontwikkeld worden. Sanquin heeft al enkele validatietesten met bloedproducten in de drone uitgevoerd, waaruit bleek dat de temperatuurspecificaties gewaarborgd konden blijven.

Strikte veiligheidseisen

De ANWB, die ook de traumahelikopters en ambulancehelikopters vliegt, voert de vliegoperatie uit. De drone vliegt op 80 meter hoogte, heeft een spanwijdte van 2,5 meter, is elektrisch aangedreven en geluidsarm. Dat zorgt voor een minimale verstoring van mens en natuur. Aan de uitvoering van de dronevluchten zijn strikte veiligheidseisen verbonden om de veiligheid op de grond en in de lucht te waarborgen. Als er bijvoorbeeld een traumahelikopter over de trajectroute vliegt, blijft de drone aan de grond.

De testvluchten vinden plaats vanaf eind mei tot en met juli 2021. In totaal worden ongeveer 8 testvluchten gemaakt.