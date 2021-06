Gebruik van ethanol-bevattende handgel leidt niet tot grote gezondheidsrisico’s

Uit RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -onderzoek blijkt dat het verhoogde gebruik van handgel met ethanol geen darmkanker of verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt. Wel neemt naarmate iemand meer van die handgel gebruikt de kans op borstkanker zeer licht toe. Ethanol (alcohol) is een chemische stof die bacteriën en virussen kan doden. Het wordt daarom vaak gebruikt als ontsmettingsmiddel, bijvoorbeeld in desinfecterende handgels. Ethanol zit onder andere ook in alcoholische dranken, parfums en nagellakremovers.

Risicobeoordeling

Om te voorkomen dat het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) zich verspreidt, zijn veel mensen vaker handgels met ethanol gaan gebruiken. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarom op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gezondheidsrisico’s van ethanol bevattende handgels voor verschillende gebruiksfrequenties beoordeeld. Bij een risicobeoordeling beoordeelt het RIVM de gezondheidsrisico’s voor groepen mensen in de samenleving, zoals in dit geval consumenten en werknemers. Daardoor is het niet mogelijk om kansen aan te geven voor individuen.

Iets meer kans op borstkanker

Borstkanker komt vaak voor in Nederland. Vrouwen die geen handgel met ethanol gebruiken, hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 (miljoen) om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen. Als voorbeeld; Vrouwen die tijdens een jaar elke dag 10 keer handgel gebruiken, hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 (miljoen) om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen.

Professioneel gebruik

Ook is gekeken naar werknemers die beroepsmatig veel in aanraking komen met handgels, zoals in de zorg. Bij hen is de kans op borstkanker iets groter dan bij consumenten. Bijvoorbeeld; wanneer zij een jaar lang 25 keer per werkdag handgel met ethanol is er een kans van 143.015 op 1.000.000 (miljoen) mensen om borstkanker te ontwikkelen.

Advies blijft hetzelfde: handen wassen met water en zeep

Het RIVM-advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijft: was de handen met water en zeep. Dit is de beste manier om ziekteverwekkers te verwijderen. Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen en in bepaalde werksettings.

Ethanol

Ethanol heeft eigenschappen waardoor het ernstige ziekten kan veroorzaken. Voorbeelden zijn kanker of een verminderde vruchtbaarheid. Ook kan het de ontwikkeling van een ongeboren kind beïnvloeden. Dit betekent niet dat iemand die in contact komt met de stof altijd deze ziekten krijgt. De kans daarop wordt groter naarmate iemand meer, vaker en een lange tijd ethanol binnenkrijgt.