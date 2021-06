Covid-19 de meest gemelde beroepsziekte in 2020

De meest gemelde beroepsziekte in 2020 is covid-19, ofwel besmetting met het coronavirus in de werksituatie. Het aantal nieuwe gevallen per 100.000 werknemers lag naar schatting op 128. Maar ook beroepsgebonden psychische aandoeningen (78 per 100.000) en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (30 per 100.000) komen veel voor. De meldingen van beroepsziekten zijn het hoogst in de gezondheidszorg, overheid, industrie, bouw en onderwijs.