Gemiddelde positieve tests gestegen

Bij het RIVM in De Bilt zijn tot van vanmorgen 10.00 uur 5223 meldingen van nieuwe positieve tests gemeld. Dit zijn er 621 meer dan woensdag.

De afgelopen zeven dagen is het gemiddelde aantal positieve coronatests gestegen. Met 4024 positief geteste personen is dit 37 procent hoger dan zeven dag hiervoor.

Het aantal meldingen van overleden personen is zeven en dit is gelijk aan het gemiddelde van de laatste zeven dagen. Het aantal doden van de zeven dagen daarvoor was vier.