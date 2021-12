Gezondheidsraad adviseert vaccinatie kinderen van 5 tot en met 11

Bovendien bestaat de kans op een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. Het is aannemelijk dat vaccinatie dit kan voorkomen. Vaccinatie vermindert bovendien het indirecte gezondheidsnadeel dat kinderen door de pandemie ondervinden, doordat ze bijvoorbeeld beperkt worden in naar school gaan, sporten of sociale contacten. Dit schrijft de raad aan de minister van VWS.