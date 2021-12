RIVM: Vaccinatie en eerdere infectie beschermen beduidend minder tegen omikron

Jaap van Dissel

Jaap van Dissel lichtte dit dinsdagochtend toe tijdens zijn technische briefing aan de Tweede Kamer. Na een boostervaccinatie neemt de bescherming tegen een infectie met de omikronvariant duidelijk toe. De komende weken zal ook duidelijk worden of de kans op ernstige ziekte verschilt tussen de omikron- en de deltavariant. Het RIVM houdt bij hoe vaak omikron in Nederland is gevonden, onder meer in de kiemsurveillance, waarvan de data elke week op vrijdag geactualiseerd wordt.

In de afgelopen week zijn er 1.335 nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 33% minder dan in de week ervoor. Op de Intensive Care (IC) werden 248 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, een afname van 90 nieuwe patiënten in vergelijking met de voorgaande week (-27%). Afgelopen week* werden (-19%) minder positieve testuitslagen gemeld dan de week ervoor.

'Omikron nog voor de jaarwisseling dominant'

De virusvariant omikron rukt op in Nederland. Naar verwachting zal de omikronvariant nog voor de jaarwisseling de dominante coronavariant in Nederland zijn.

'Ziekenhuiscapaciteit wordt mogelijk overschreden'

Omdat de snelle verspreiding van deze variant in de komende weken tot meer besmettingen zal leiden, zal ook het aantal ziekenhuisopnames weer gaan toenemen. Een stijging die de zorgcapaciteit mogelijk ruim kan overschrijden. De nieuwe maatregelen die afgelopen zondag, 19 december, zijn ingegaan, moeten bijdragen om de verwachte extra druk op de zorg door de omikronvariant zoveel mogelijk te beperken.

Ziekenhuisopnames en IC-opnames

Het aantal patiënten met COVID-19 dat werd opgenomen in het ziekenhuis, daalde in de afgelopen week naar 1.335 personen, een afname van 33% vergeleken met de week ervoor. Er werden 248 patiënten met COVID-19 opgenomen op de IC, dat zijn 90 nieuwe patiënten minder (-27%) dan in de week ervoor. De dalende ziekenhuisopnames zijn een effect van de maatregelen van 28 november. Door de lange ligduur van patiënten met COVID-19 blijft de druk op de ziekenhuizen erg hoog.

Positieve coronatesten

Afgelopen week werden 94.864 positieve testuitslagen gemeld, 19% minder dan de week ervoor. Ruim 380.000 (380.533) mensen lieten zich testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst, dat is 16% minder dan de week ervoor. Per 100.000 inwoners kregen 544 personen een positieve testuitslag, met het hoogste aantal besmettingen per 100.000 in Zuid-Holland-Zuid (649) en het laagste aantal in Twente (436). In alle leeftijdsgroepen is een afname in het aantal gemelde positieve testen zichtbaar. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Reproductiegetallen

Het meest recente reproductiegetal van 6 december, gebaseerd op het aantal positieve coronatesten was 0,88 (ondergrens 0,87 – bovengrens 0,89). Dit betekent dat 100 mensen die corona hadden op 6 december samen 88 nieuwe personen besmetten. Op 6 december nam de verspreiding van het virus nog af. De verwachting is dat met de verspreiding van de omikronvariant het reproductiegetal de komende weken weer zal stijgen.

Houd je aan de basismaatregelen

Voorkom verspreiding van het virus en daarmee ziekenhuisopnames door je aan de basismaatregelen te houden, ook als je gevaccineerd bent en ook als je een boostervaccinatie hebt ontvangen.