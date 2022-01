Dinsdag 31.426 nieuwe besmettingen, daggemiddelde blijft stijgen

7-daags daggemiddelde: 34.600

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 242.620 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 34.660.

14-daags daggemiddelde: 31.704

In de afgelopen 7 dagen zijn er in totaal 242.620 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 31.704.

31-daags daggemiddelde: 21.805

In de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 675.952 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 21.805

90-daags daggemiddelde: 17.591

In de afgelopen 90 dagen zijn er in totaal 1.583.162 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 17.591

Forse stijging zet door

Sinds begin december loopt het aantal besmettingen weer fors op omdat de Omikronvariant veel besmettelijker is dan zijn voorganger de Deltavariant. Daardoor lopen ook alle gemiddelden weer op. Het enige positieve dat tot nu toe valt te melden over de Omikronvariant is dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat de omikronvariant net zo schadelijk is als zijn 'voorganger' de Deltavariant.