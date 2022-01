Vrijdag recordaantal van 57.549 coronabesmettingen

7-daags daggemiddelde stijgt naar: 39.625

Door het extreem hoog aantal besmettingen van vrijdag schiet ook het 7-daags daggemiddelde als een raket omhoog. In de afgelopen 7 dagen zijn er nu in totaal 277.372 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag: 39.625.

14-daags daggemiddelde stijgt naar: 35.394

Ook het 14-daags daggemiddelde schiet flink omhoog. In de afgelopen 14 dagen zijn er nu in totaal 495.515 besmettingen gemeld. Dat zijn gemiddeld per dag 35.394.

31-daags daggemiddelde stijgt naar: 25.059

Over de afgelopen 31 dagen zijn er in totaal 776.826 besmettingen gemeld. Dat zijn er gemiddeld per dag 25.059.