Vanaf vandaag boostervaccinatie beschikbaar voor jongeren van 12 t/m 17 jaar

Vrijwillige keuze

'De keuze voor een boostervaccinatie is vrijwillig en jongeren kunnen telefonisch een afspraak maken', aldus het ministerie. Hoewel de meeste jongeren na vaccinatie bijna niet ziek worden van de omikron-variant, kunnen er redenen zijn waarom jongeren een booster willen. Bijvoorbeeld omdat zij zelf kwetsbaar zijn of kwetsbare gezins- of familieleden willen beschermen.

Gezondheidsraad: geen medische noodzaak

De boostervaccinatie is een oppepper die de werking van de basisvaccinaties verbetert. Je kunt nog steeds besmet raken met het coronavirus, maar de kans is kleiner dat je anderen besmet. Dit kan een reden zijn voor jongeren om te kiezen voor de extra prik. Volgens de Gezondheidsraad is er geen medische noodzaak om alle jongeren een booster aan te bieden.

Veiligheid

Het EMA heeft samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de veiligheid, betrouwbaarheid en werking van de prik van BioNTech/Pfizer bij jongeren onderzocht. Zij concluderen dat de prik veilig en effectief is om te gebruiken. Mogelijke bijwerkingen van de boostervaccinatie zijn vergelijkbaar met de eerdere coronavaccinaties. Bij twijfel over bijwerkingen of de veiligheid van het vaccin kan altijd worden gebeld met de huisarts.

Afspraak maken bij de GGD

Jongeren die kiezen voor een booster kunnen een afspraak maken door te bellen met de GGD via 0800-7070. Het is belangrijk dat zij een weloverwogen keuze maken. De GGD-medewerker vraagt hiernaar bij het maken van de afspraak.