Verviervoudiging inzet AED’s in de laatste twee jaar

In de afgelopen 24 maanden zijn er vier keer zoveel AED’s ingezet in vergelijking met de 24 maanden daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van CardiAid Benelux.

In de laatste 24 maanden is er 37 keer een AED van CardiAid ingezet. In de 24 maanden daarvoor gebeurde dat ‘slechts’ 9 keer. In ruim de helft van de gevallen is de patient met weer met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd

Stimuleren

Volgens Thomas Balm, directeur bij CardiAid Benelux, betekent de stijging niet per definitie dat meer mensen gereanimeerd moeten worden, maar wel dat de AED’s op betere locaties hangen en aangemeld zijn bij het landelijke oproepsysteem HartslagNU. “Deze stijging is debet aan de ontwikkeling waarin wij nieuwe klanten stimuleren om zich aan te melden bij HarstlagNU. Daarnaast sporen wij onze bestaande klanten ook aan om de AED naar buiten te brengen, zodat deze door iedereen gebruikt kan worden in geval van nood. Bovendien zien vastgoedpartijen steeds vaker de meerwaarde van het ophangen van een AED aan de buitengevel.” Het beheer van deze AED’s in dit domein wordt met moderne technologie ondervangen door CardiAid.