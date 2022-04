Mogelijk nieuwe behandeling voor amandelaandoeningen

Tonsillectomie is een chirurgische ingreep waarbij de keelamandelen, twee ovaalvormige kussentjes achter in de keel, volledig worden verwijderd. De ingreep wordt vaak uitgevoerd bij patiënten die lijden aan terugkerende amandelontsteking, keelontsteking en slaapapneu. "Net als elke andere operatie kent tonsillectomie bepaalde risico’s, waaronder bijwerkingen van de algehele narcose, een lange herstelperiode na de operatie en veel pijn", legt Justin Wong Chung, promovendus bij de KNO-afdeling van het LUMC, uit.

Tonsillectomie of tonsillotomie?

In een onderzoek waaraan het LUMC, HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Reinier de Graaf, VieCuri Medisch Centrum en Amphia Ziekenhuis deelnemen, vergelijken Wong Chung en zijn collega's de veiligheid, effectiviteit en herstelperiode van de gebruikelijke tonsillectomie met een alternatieve operatie: de laser-tonsillotomie onder lokale verdoving. “Daarbij wordt alléén het lymfeweefsel van de keelamandelen verwijderd, waardoor de grotere zenuwen en bloedvaten intact blijven en de onderliggende spieren bedekt. Patiënten hoeven daardoor niet onder algehele narcose en het leidt tot minder pijn na de operatie, een aanzienlijk kortere herstelperiode en minder complicaties zoals nabloedingen”, vertelt de promovendus. De resultaten van de onderzoekers zijn gepubliceerd in JAMA Open.

Een mogelijk alternatief

Aan de gerandomiseerde klinische studie nemen 199 patiënten deel. Het is daarmee het grootste onderzoek naar deze behandeling tot nu toe. "Onze resultaten van zes maanden na de ingreep laten zien dat lasertonsillotomie onder lokale verdoving een interessant en veilig alternatief is voor de momenteel gebruikelijke tonsillectomie onder narcose", merkt Wong Chung op.

Herziening van de richtlijnen

Als het academisch centrum binnen deze studie draagt het LUMC bij aan verdere kennis en ontwikkeling van de lasertonsillotomie ingreep. In deze studie is het LUMC betrokken bij de opzet van het studieprotocol, de methodes en de analyse van de resultaten. "We blijven de patiënten de komende twee jaar volgen en wachten deze resultaten af voordat we definitieve conclusies over de effectiviteit van de laseringreep kunnen trekken”, zegt Wong Chung. Dit kan mogelijk leiden tot aanpassing van de Nederlandse richtlijnen omtrent de behandeling van keelamandel aandoeningen bij volwassenen en opname van de behandeling in de basiszorgverzekering.