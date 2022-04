NVWA waarschuwt voor erectiestimulerende honing

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten om het product Epimedyumlu Macun niet te gebruiken. In deze kruidenpasta met honing is sildenafil gevonden, een stof die alleen door artsen mag worden voorgeschreven. Het komt voor in geneesmiddelen bij erectiestoornissen. Sildenafil mag niet in levensmiddelen voorkomen. Er kunnen vervelende bijwerkingen optreden zoals hartklachten, diarree en een wazig zicht. Bedrijven die deze potentieverhogende honing verkopen, moeten het uit de handel halen. Bol.com en Marktplaats hebben in opdracht van de NVWA de aanbieders van het product verwijderd.

Onderzoek

De NVWA is naar aanleiding van een waarschuwing uit Duitsland een onderzoek gestart. Inspecteurs hebben bij vijf bedrijven monsters van Epimedyumlu Macun genomen en naar het laboratorium gestuurd. Uit de analyses blijkt dat consumptie van slechts twee theelepels honing al dezelfde hoeveelheid sildenafil oplevert, als die van een voorgeschreven geneesmiddel tegen erectiestoornissen. Het is mogelijk dat mensen meer van deze kruidenpasta consumeren, waardoor de inname van sildenafil en daarbij de kans op bijwerkingen groter wordt.

Stoppen verkoop

Inspecteurs van de NVWA hebben de betrokken bedrijven opgedragen de handel te staken. Bij vier verkopers van Turkse levensmiddelen was Epimedyumlu Macun op voorraad. Deze bedrijven moeten deze producten laten vernietigen. Bol.com en Marktplaats.nl hebben de aanbieders van de erectiebevorderende pasta van het platform verwijderd.

Consumenten

De NVWA adviseert consumenten om geen Epimedyumlu Macun te gebruiken. Ben als consument kritisch en vraag door als je meer wilt weten over de herkomst, samenstelling of andere eigenschappen van een product. Koop het product niet als je het niet vertrouwt.

De NVWA houdt risicogericht toezicht op de verkoop en distributie van levensmiddelen. Het is niet uit te sluiten dat de NVWA distributiekanalen en verkooplocaties niet in beeld heeft. Dat geldt ook voor de verkoop van Epimedyumlu Macun. De NVWA constateert dat deze potentieverhogende pasta via buitenlandse webshops nog steeds verkrijgbaar is en is niet bevoegd om toezicht te houden op webshops buiten Nederland. Zie verder Tips voor kopen bij webwinkels | Webwinkels | NVWA.

Bedrijven

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het voedsel dat zij verkopen. Zo moeten bedrijven die levensmiddelen importeren laten onderzoeken of er geen verboden of schadelijke stoffen aanwezig zijn. Op deze manier kunnen bedrijven voorkomen dat zij levensmiddelen met illegaal toegevoegde geneesmiddelen verkopen, waardoor de gezondheid van de consument in gevaar kan worden gebracht.