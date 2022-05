Eerste patiënt met apenpokken in Nederland

In Nederland is vrijdagmiddag voor het eerst apenpokken vastgesteld bij een persoon. Onderzoekers toonden met een PCR polymerase chain reaction-test aan dat de persoon inderdaad apenpokken had. De afgelopen dagen werd al bekend dat in Europa meerdere mensen positief testten op deze ziekte. Onder ander in Portugal, Groot Brittannië en België werden mensen positief bevonden op het virus.