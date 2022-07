Kuipers vraagt RIVM en GGD om voorbereiding nieuwe vaccinatierondes te starten

'Meest kwetsbare groepen in ieder geval'

Dit betekent onder andere dat de GGD’en kunnen starten met het werven, selecteren en opleiden van personeel voor de uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes. Er wordt in ieder geval uitgegaan van het vaccineren van de meest kwetsbare groepen na de zomer. Daarnaast wordt rekening gehouden met een scenario waarbij de hele bevolking vanaf 18 jaar een vaccinatie wordt aangeboden.

'We zien de besmettingen oplopen'

'Op dit moment zien wij de besmettingen oplopen en daarom monitoren wij scherp. Er is nu geen reden voor een extra vaccinatieronde, maar in de loop van het jaar lijkt dit wel waarschijnlijk. Daarom heb ik het RIVM en de GGD gevraagd om voorbereidingen te treffen zodat als het nodig is er snel gestart kan worden. Uit voorzorg', aldus minister Kuipers.

'Vooral ouderen'

De kans is groot dat na de zomer een nieuwe vaccinatiecampagne zal starten. Dit geldt in de eerste plaats voor de meest kwetsbaren. Omdat leeftijd een belangrijke risicofactor is voor ernstige ziekte door een besmetting met COVID betreft dit vooral ouderen. Zo kunnen we hen beschermen tegen ernstige ziekte in het najaar en de winter. Eventueel kan een vaccinatie worden aangeboden aan meer kwetsbare mensen.

Naar 1.500.000 vaccinaties per week opschalen

Het Responseteam van het RIVM en het OMT-V (een speciaal OMT-team dat adviseert over vaccinatie) adviseren binnenkort over de noodzaak en exacte doelgroepen van nieuwe vaccinatierondes. De GGD GHOR is gevraagd zich voor te bereiden om in 3 weken tijd van 300.000 naar 500.000 vaccinaties per week te kunnen opschalen. Eventueel kan dit 3 weken daarna worden opgevoerd naar 1,5 miljoen vaccinaties per week.

Geschoold personeel

Voor deze opschaling is voldoende geschoold personeel een belangrijke voorwaarde. GGD GHOR Nederland geeft aan dat ze gezien de grote krapte op de arbeidsmarkt op tijd willen starten met opleiden en werven van personeel. Het besluit van minister Kuipers maakt dit mogelijk. Door nu te starten met de voorbereidingen van deze vaccinatierondes willen alle partijen op tijd klaar staan om te vaccineren wanneer dit nodig is.

'Basismaatregelen naleven'

Intussen blijft het naleven van de basismaatregelen belangrijk voor jezelf, je naasten en je collega’s. Dat betekent: testen bij klachten, thuisblijven en isolatie na een positieve test, handen wassen en goede ventilatie. Het is ook verstandig om een zelftest te doen als je op bezoek gaat bij een kwetsbaar persoon.

Belang vaccinatie

Minister Kuipers benadrukt het belang voor volwassenen van het halen van je vaccinaties. Of dit nu de 1e of 2e prik of de boostvaccinatie of een herhaalprik is als je 60-plusser bent. Dit geldt in het bijzonder voor ouderen en bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken.