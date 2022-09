Artificial intelligence (AI) helpt opnameduur patiënt te verkorten

Artificial intelligence (AI) helpt artsen en verpleegkundigen van het Erasmus MC te voorspellen hoe lang een patiënt opgenomen moet blijven na een operatie. 'Vaak kan de ligduur korter. Dat is prettig voor zowel de patiënt als de zorg', zo heeft het Erasmus MC bekendgemaakt. Toepassing van AI kan op jaarbasis 260 dagen schelen op één afdeling, zo is de verwachting.

DESIRE

Het Erasmus MC gaat een AI-voorspelmodel ‘live’ testen in de kliniek. Dit model verzamelde de afgelopen vijf jaar data om per patiënt een nauwkeurige voorspelling te kunnen maken van het aantal noodzakelijke opnamedagen na een operatie. Het model kreeg de naam DESIRE (Discharge aftEr Surgery usIng aRtificial intElligence).

Opnameduur

‘Een patiënt wordt soms langer opgenomen dan noodzakelijk is’, legt promovendus Davy van de Sande uit. ‘Dat is onwenselijk. Voor de patiënt is het prettiger om vroegtijdig het ziekenhuis te verlaten en een vroeg ontslag geeft artsen en verpleegkundigen meer lucht. Het model voorspelt op dag twee na de operatie of een patiënt veilig het ziekenhuis kan verlaten naar een gespecialiseerd verpleeghuis óf direct naar huis kan. De gemiddelde opnameduur is nu vijf dagen en dit kan zo met drie dagen verkort worden.’