‘Goedkope’ zorgverzekeringen in 2023 tot ruim 200 euro duurder

Wie in 2022 een goedkope internetzorgverzekering of budgetpolis had, is in 2023 fors duurder uit. Dat blijkt uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Zorgverzekeraars verhogen de premies voor hun goedkoopste labels met 9 tot 18 euro per maand, oftewel 108 tot 216 euro per jaar.