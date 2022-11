Gehoorschade door koptelefoon en oortjes

Het probleem is echter breder. Ook het luisteren naar muziek via koptelefoons en oortjes kan leiden tot een piep of ruis in je oor. Uit data van “TestJeLeefstijl” van 40.000 mbo studenten, onderzocht door VeiligheidNL, blijkt dat 1 op de 5 mbo studenten wel eens een piep of ruis in het oor heeft na luisteren met oortjes of koptelefoon. Dit zijn tekenen van beginnende gehoorschade. VeiligheidNL pleit voor een brede aanpak in de preventie van gehoorschade door meer te investeren in voorlichting en screening waarbij er zowel aandacht is voor blootstelling aan geluid d.m.v. koptelefoon en oortjes als op locaties met versterkte muziek.

Grotere kans op piep of ruis door riskant luisteren

Sinds 2013 wordt door ‘TestJeLeefstijl’ o.a. gemonitord op luistergedrag van mbo studenten. Het risico op een piep of een ruis in je oor is 1,7 keer zo groot als je luistert op een onveilig volume (een volume van 2/3 van je volumebalk of meer). Ook als je volumebegrenzer uitstaat of als je in totaal meer dan 4 uur luistert, vinden we een verhoogd risico op piep of ruis. Het dragen van een koptelefoon of oortjes is niet meer weg te denken uit thuis- en straatbeeld. Meer aandacht voor de risico’s hiervan is essentieel.

Wat kun je zelf doen?

Het aanzetten van een volumebegrenzer, het gebruik van een goede koptelefoon of oortjes en/ of doseren van de luistertijd zijn effectieve maatregelen die het risico op gehoorschade verkleinen. Hier is nog veel winst te behalen. Uit dit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat maar 38% aangeeft een volumebegrenzer aan te hebben staan op hun telefoon, 31% heeft deze begrenzer uit en 30% weet het niet. Goede koptelefoons hebben noise cancelling en/of bedekken volledig je oren. Hierdoor zet je het volume automatisch zachter omdat er geen omgevingsgeluid doorheen komt. Ook is het goed om je eigen luistertijd te beperken tot maximaal 2 uur en dan je oren even rust te gunnen.