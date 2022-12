Hoop aan de horizon voor fibromyalgie patiënten

Heb je last van chronische pijnen in spieren, gewrichten en zelfs in het bindweefsel? Komen deze pijnen voor in je hele lichaam (maar het hoeft niet altijd tegelijk te zijn) en gaat het vaak gepaard met nachtzweten, migraineachtige hoofdpijn en vermoeidheid?

Pijnklachten

Dan kan het zomaar zijn dat je fibromyalgie hebt. Fibromyalgie heeft te maken met verkeerde pijnprikkels die naar de hersenen worden gestuurd, waardoor je dus pijnklachten ervaart die er misschien lichamelijk niet echt zijn. Fibromyalgie kent verschillende klachten die lijken op andere aandoeningen. Daarom is de diagnose moeilijk te stellen en is een behandelmethode lastig te vinden. Toch gloort er hoop aan de horizon voor fibromyalgie patiënten.

Fibromyalgie is geen reuma

Grote universiteiten en wetenschappers doen al jaren grote onderzoeksprojecten naar fibromyalgie om zo tot een behandelplan te komen. Maar vooral om het ziektebeeld en de oorzaken van fibromyalgie beter te leren begrijpen. Lang is namelijk gedacht dat fibromyalgie een vorm van reuma is. Het kent overeenkomsten in de pijnklachten en in het feit dat het lichaam verkeerde prikkels doorgeeft aan de hersenen. Toch is men er in de loop der jaren achter gekomen dat het hier om twee verschillende aandoeningen gaat. Wel werken het Reumafonds en Fibromyalgie en Samenleving (FES) samen om het ziektebeeld in kaart te brengen, waardoor behandelmethodes en ondersteuningsmogelijkheden binnen handbereik komen. Daarnaast komen er steeds meer verschillende oorzaken aan het licht die ten grondslag kunnen liggen aan fibromyalgie.

Mogelijke oorzaken

Uit onderzoeken blijkt dat er verschillende oorzaken mogelijk zijn, waarom je fibromyalgie zou kunnen ontwikkelen. De exacte oorzaak kan nog niet worden aangewezen, omdat hier nog meer onderzoek voor nodig is. Misschien is het daarom beter om te spreken van factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van fibromyalgie, in plaats van het oorzaken te noemen. Factoren die steeds sterker worden geassocieerd met deze aandoening zijn een trauma in het verleden (dit kan zowel lichamelijk als psychisch zijn), langdurige blootstelling aan stress, ernstig vitamine D-tekort, ‘oude virussen’ die in het lichaam sluimeren, zoals herpes en pfeiffer, toxische overbelasting en verzuring in het lichaam en een te lage aanmaak van serotonine. Dit laatste is een hormoon wat pijn bestrijdt in het lichaam. Hoewel dit alles met fibromyalgie in verband wordt gebracht, wijzen alle onderzoeken toch steeds vaker naar het Tension Myositus Syndroom (TMS). Dit is een syndroom waarbij het lichaam onder constante druk (stress) leeft. Hierdoor raakt het zenuwstelsel uit balans en kunnen de pijnklachten ontstaan.

Stress geeft lichamelijke klachten

Als je kijkt naar alle mogelijke factoren dan is de conclusie van TMS als oorzaak van fibromyalgie in het lichaam eigenlijk niet zo vreemd. Bij stress denken we vaak alleen aan psychische klachten, maar stress doet veel meer in het lichaam. Stress zorgt namelijk dat het lichaam adrenaline aanmaakt in het lichaam, het bloed sneller gaat stromen en er meer glucose in het bloed komt als voedingsstof voor de spieren. Dit doet het lichaam om eventueel te kunnen vechten of vluchten. Ondertussen maken de bijnieren vast cortisol aan om het lichaam weer in balans te brengen. Sta je langdurig onder invloed van adrenaline, dan zullen de bijnieren met man en macht cortisol aan blijven maken om de rust terug te brengen. Hierdoor raakt het hele lichaam van slag. Deze reactie in het lichaam ontstaat bij zowel lichamelijke als psychische stress. Lichamelijke stress kan ontstaan doordat je je heel hard stoot, maar ook omdat je lichaam een virus uit je lijf probeert te vechten of aan het herstellen is na een ongeluk of operatie. Het lichaam raakt vermoeid. In normale omstandigheden knap je daarna wel op, maar als het lichaam constant stress ervaart in de vorm van pijnprikkels, dan blijft het uit balans. Met alle gevolgen van dien.

Behandeling mogelijk

Ligt stress of een trauma ten grondslag aan je pijnklachten? Het is een vraag die jezelf het beste kan beantwoorden. In dat geval gloort er wel hoop aan de horizon om fibromyalgie te behandelen. TMS komt voort uit stress en emoties die in je hersenen zijn opgeslagen. Door dus de bron aan te pakken, kun je de pijn aanzienlijk verlichten. Je kunt zeggen dat deze behandelmethode een medicijn is voor je brein. En als je brein heelt, stoppen de processen in het lichaam die pijn veroorzaken. Het is mogelijk om het behandelplan te combineren met lokale pijnbestrijding door middel van acupunctuur, dry needling of drukpuntmassages. Maar door de bron aan te pakken – onderliggende trauma met al haar emoties – is het mogelijk om pijnlozer in het leven te staan.