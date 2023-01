25 patiënten voor Rotterdams oogziekenhuis

5 patiënten zijn jonger dan 17 jaar. 20 volwassen patiënten. Inmiddels is één oog volledig blind. Dit oog was dusdanig beschadigd dat het helemaal verwijderd moest worden. Bij 7 patiënten was het letsel dusdanig ernstig dat zij geopereerd zijn. Het letsel was dusdanig ernstig dat zes mensen direct geopereerd moeten worden. 50% van de slachtoffers was omstander en stak zelf geen vuurwerk af. De drukte in Het Oogziekenhuis is dan ook weer vergelijkbaar als de drukte voor de coronapandemie mét een vuurwerkverbod voor consumenten tijdens Oud en Nieuw.