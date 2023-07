Aantal diagnoses ziekte van Lyme blijft hoog

In 2021 bleef het aantal lyme-diagnoses met een rode ring of vlek even hoog als bij de vorige meting in 2017. In totaal 25.600 keer stelde een huisarts een rode ring of vlek vast die veroorzaakt wordt door de lyme-bacterie. Voor het eerst sinds de eerste meting in 1994 nam dit aantal niet toe.

Veel diagnoses in Noordoost Nederland

Sinds 1994 houdt het RIVM elke 4 á 5 jaar een peiling onder huisartsen om het aantal lymediagnoses in kaart te brengen. Bij elke peiling nam dit aantal toe. In de laatste meting, van 2021, veranderde deze trend en bleef het aantal diagnoses van een rode vlek of ring gelijk. Het grootste aantal diagnoses (per 100.000 inwoners) werd gevonden in gemeentes in het Noorden en Oosten van Nederland, vooral in Drenthe en Groningen. Ook in andere delen van Nederland blijft het belangrijk om te controleren op tekenbeten. Elk jaar bijten namelijk ongeveer 1,5 miljoen teken in Nederland iemand. Bij ongeveer 2 tot 3 op de 100 mensen met een tekenbeet leidt dit tot lymeklachten.

Afname van huisartsbezoeken

Het aantal tekenbeetconsulten bij de huisarts was in 2021 wel veel lager dan de vorige meting. Dit kan te maken hebben met de algemene afname van huisartsbezoeken tijdens de COVID-19-pandemie. Ook de stabilisatie van het aantal lymediagnoses met een rode vlek of ring zou te maken kunnen hebben met de COVID-19 pandemie, bijvoorbeeld omdat mensen met een EM minder snel naar de huisarts gingen. Dit is echter niet onderzocht.

Late piek tekenbeetmeldingen op Tekenradar.nl dit jaar

Op Tekenradar.nl is het aantal tekenbeetmeldingen de afgelopen weken sterk gestegen. Na een vroege start van het tekenseizoen valt de piek van het seizoen dit jaar juist laat. Ook de komende weken worden veel tekenbeten verwacht. Het is dus nu extra belangrijk om een op teken te controleren als je in het bos, duin, park of tuin bent geweest.