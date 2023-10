Trombose door de pil: ken de risico’s en wees alert

Dagelijks krijgen zo’n 2 tot 5 vrouwen in Nederland trombose door het gebruik van de anticonceptiepil. De Trombosestichting vindt dit een onverteerbaar hoog aantal, en pleit voor betere voorlichting. Het is belangrijk dat (toekomstige) pilgebruiksters de risico’s kennen, en weten wat de symptomen van trombose zijn. Een deel van hen loopt nu onnodig risico op een vervelende, en mogelijk levensbedreigende, trombose. Dat moet anders. Huisartsen spelen hierbij een belangrijke rol; zij schrijven immers de anticonceptiepil voor.

De risico’s

De anticonceptiepil is een zeer betrouwbaar middel om zwangerschap te voorkomen. De meest gebruikte anticonceptiepil is de combinatiepil met de hormonen oestrogeen en progestageen. Progestageen voorkomt een zwangerschap, oestrogeen zorgt voor een reguliere menstruatie. Oestrogeen heeft invloed op de bloedstolling; het bloed stolt sneller. Dit verhoogt het risico op trombose; een ongewenst bloedstolsel. Het risico op trombose verschilt per generatie pil; bij een deel van de pillen is het risico wel 9 tot 12 op de 10.000. Maar spelen er nog meer risicofactoren, zoals erfelijke aanleg, overgewicht of roken, dan loopt het risico verder op. Daarnaast neemt het tromboserisico toe met de leeftijd. Voor pilgebruiksters boven de 35 jaar kan het tromboserisico zo oplopen tot 1 op de 333. In totaal krijgen jaarlijks tussen 700 en 1700 pilgebruiksters een trombose.

Daarom is het belangrijk dat de 1,4 miljoen pilgebruiksters in Nederland, en iedereen die overweegt de anticonceptiepil te gaan gebruiken, de risico’s kent. Huisartsen kunnen hierbij het verschil maken. Komt trombose in de familie voor, of spelen er andere risicofactoren? Dan is een ander anticonceptiemiddel (zoals een spiraal of de minipil) misschien passender. En zij kunnen met vrouwen van boven de 35 jaar hun methode van anticonceptie bespreken en kijken naar mogelijke alternatieven.

Beter informeren

Tom Bos, directeur Trombosestichting: “De anticonceptiepil is een zeer betrouwbaar middel om zwangerschap te voorkomen. Bij de anticonceptiepil is het tromboserisico echter groter. Zeker als je net begint met de pil én als je ouder wordt. Wij blijven daarom aandacht vragen voor betere informatie over de risico’s op trombose door pilgebruik.”