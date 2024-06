Een op drie Nederlanders onverwacht naar de dokter op vakantie

Uit onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat een derde van de Nederlanders wel eens onverwacht zorg nodig had op vakantie in het buitenland. Voor bijna de helft van de Nederlanders die zorg nodig had in het buitenland leverde dat problemen op omdat zij zorgkosten moesten voorschieten of een een deel van de zorgkosten zelf moesten betalen.

In het onderzoek werd ook gevraagd of Nederlanders voldoende verzekerd zijn voor zorg op vakantie in het buitenland. 46% van de Nederlanders is aanvullend verzekerd voor zorg in het buitenland via hun reisverzekering. 33% is aanvullend verzekerd voor zorg via de aanvullende verzekering van hun zorgverzekeraar. 8% van de Nederlanders is niet aanvullend verzekerd voor zorg in het buitenland en 12% weet niet of ze verzekerd zijn:

Het verbaast me dat er zoveel mensen niet verzekerd zijn voor zorg in het buitenland of niet weten of ze verzekerd zijn, zegt zorgexpert Eva van Erk. Ieder jaar weer zijn er berichten over mensen die in grote financiële moeilijkheden komen omdat ze niet aanvullend verzekerd zijn voor zorg. Al die ellende is met een paar tientjes te voorkomen.

Vanuit de basisverzekering is men verzekerd voor zorg in het buitenland maar alleen voor de kosten die in Nederland worden vergoed. Wanneer de zorgkosten in het buitenland hoger zijn dan in Nederland, zonder dat men aanvullend verzekerd is, moeten de kosten zelf betaald worden. Een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering kan al die extra kosten voorkomen.

In veel andere landen verloopt de zorgverlening heel anders dan in Nederland. Soms hoeven artsen niet eens te behandelen als de betaling niet gegarandeerd is. Het is daarom belangrijk dat wanneer er iemand iets overkomt, diegene contact opneemt met de hulpverleners van de Nederlandse Alarmcentrales. Zij kennen de lokale gebruiken en procedures en hebben in no time alles geregeld. Zo wordt voorkomen dat er problemen ontstaan door plaatselijke bureaucratie.

Bekend zijn de verhalen van mensen die in Amerika hoge zorgkosten maken maar ook in Europa kunnen de kosten voor medische zorg behoorlijk verschillen. Een acute blindedarmontsteking in Spanje kost bijvoorbeeld € 20.000. In Nederland is dat € 5.000. En ook in landen als Griekenland en Turkije worden zieke toeristen naar een peperdure privékliniek gebracht. Vorig jaar haalde het drama van de Nederlandse yogalerares die in Mexico moest worden opgenomen het nieuws. Zij was niet voldoende verzekerd voor zorg in het buitenland. Er moest een crowdfundingsactie worden gestart voor haar zorgkosten die meer dan € 100.000 bedroegen.