Piek in tekenbeetseizoen verwacht

Meer tekenbeetmeldingen

Het hele jaar door kunnen mensen een tekenbeet krijgen. “De afgelopen weken zien we een sterke stijging van het aantal tekenbeetmeldingen”, zegt Kees van den Wijngaard, epidemioloog bij het RIVM. “Die stijging zien we vaker rond deze tijd van het jaar. Opvallend is dat het aantal meldingen in de eerste 6 maanden van 2024 39% lager ligt dan het gemiddeld voor deze periode. We hebben hiervoor geen duidelijke verklaring. Het slechte weer van dit voorjaar zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat mensen minder in het groen waren en dat zij daarom minder teken gemeld hebben.”

Ziekte van Lyme

Elk jaar zijn er in Nederland 1,5 miljoen tekenbeten. De meeste mensen worden daar niet ziek van. Zo’n 27.000 mensen per jaar krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Op Tekenradar.nl staat waar in de afgelopen periode veel mensen zijn gebeten door een teek. En waar mensen de ziekte van Lyme hebben opgelopen. Iedereen kan zich op deze website ook aanmelden voor onderzoek naar tekenbeten en Lyme.

Onderzoek in de regio Nijmegen

Dit jaar zoekt het RIVM samen met het Radboudumc (Radboud University Medical Centre) mensen in (de omgeving van) Nijmegen die een rode ring of vlek na een tekenbeet hebben gekregen. Bij deze mensen zal onderzocht worden hoe het afweersysteem reageert op de infectie. Met die kennis kan de diagnose en behandeling van Lyme worden verbeterd. Geïnteresseerden kunnen zich voor, of zo snel mogelijk na de start van een antibioticabehandeling aanmelden op Tekenradar.nl. Je krijgt dan een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek.

Controleer op tekenbeten

Bent u in de tuin, het bos, de duinen of het park geweest? Controleer uzelf dan op tekenbeten. Heeft u een teek? Verwijder deze dan direct met een pincet. Houd de plek van de beet daarna nog 3 maanden goed in de gaten. Bel de huisarts als u een ring- of vlekvormige uitslag ziet rond de plek van de tekenbeet. Ook als u last krijgt van andere gezondheidsklachten.