Ruim 4 miljoen mensen geven geen toestemming voor orgaandonatie

Op 1 januari 2024 hadden 10,6 miljoen mensen van 18 jaar of ouder een keuze ingevuld in het Donorregister. In 2020, het jaar waarin de nieuwe donorwet werd ingevoerd, waren dat er 6,9 miljoen. 4,8 miljoen mensen gaven toestemming voor orgaandonatie, 1 miljoen meer dan in 2020. 4,3 miljoen mensen gaven geen toestemming voor orgaandonatie, 2 miljoen meer dan in 2020. Volwassenen met herkomst buiten Nederland gaven bijna twee keer zo vaak aan geen donor te willen zijn als volwassenen met Nederlandse herkomst. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Donorregister.

Voor het Donorregister moest tot 2020 expliciet een keuze worden gemaakt over donatie van organen en weefsels na overlijden. Degenen die geen keuze maakten, stonden niet geregistreerd in het Donorregister. In de donorwet van 1 juli 2020 is geregeld dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder, wanneer zij zelf geen keuze vastleggen, in het Donorregister worden opgenomen met de registratie ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Zij worden sinds deze wetswijziging als potentiële orgaandonor gezien. In 2024 hadden – net als in 2022 - 3,3 miljoen mensen geen eigen keuze ingevuld in het Donorregister, en staan daardoor geregistreerd als ‘geen bezwaar’.

Anderhalf keer zoveel volwassenen hebben keuze gemaakt

Op 1 januari 2020 had – onder de oude donorwet - 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Dit betekent dat zij expliciet toestemming of juist geen toestemming gaven voor orgaandonatie, of dat een familielid of een aangewezen persoon beslist over eventuele orgaandonatie. Op 1 januari 2024 was dat 72 procent.

41 procent van de volwassenen die een eigen keuze hebben ingevuld in het Donorregister gaf geen toestemming voor orgaandonatie, tegen 34 procent in 2020.

Volwassenen met herkomst buiten Nederland vaker geen donor

34 procent van de volwassenen met een Nederlandse herkomst, die een eigen keuze hebben ingevuld in het Donorregister, gaf in 2024 geen toestemming voor orgaandonatie. Onder volwassenen met een herkomst buiten Nederland was dit 64 procent. 18-plussers met een Marokkaanse of Turkse herkomst gaven het vaakst geen toestemming voor orgaandonatie (96 en 89 procent), volwassenen met als herkomst Europa of Indonesië het minst vaak (45 procent).

Dat mensen met een niet-Nederlandse herkomst minder vaak donor zijn, leidt mogelijk tot een tekort aan donoren voor deze groep. De kans om een passend orgaan te vinden, dat niet wordt afgestoten door het lichaam, is het grootst als dit orgaan afkomstig is van iemand met dezelfde achtergrond.