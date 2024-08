Voorkom hoge tandartskosten: tips voor een passende verzekering

Een bezoekje aan de tandarts: voor sommige mensen een doodenge ervaring, voor anderen niet zo spannend. Het maakt niet uit of je bang bent voor de tandarts of niet, de rekening betalen van de tandarts is nooit leuk. De kosten van de tandarts kunnen al snel hoog oplopen. Een goede tandartsverzekering helpt om de kosten te vergoeden, zodat je zelf niet voor hoge kosten komt te staan.

Wat heb je nodig?

Voordat je een tandartsverzekering gaat kiezen, is het belangrijk dat je kijkt naar wat je zelf nodig hebt en de manier waarop je gebruik maakt van de tandarts. Sommige mensen zien de tandarts twee keer per jaar voor een simpele controle, maar er zijn ook mensen die vaker tandzorg nodig hebben voor specialistische behandelingen die intensiever zijn. Afhankelijk van hoe vaak je bij de tandarts komt en wat voor behandelingen je nodig hebt, moet je kijken welke zorgverzekering het beste bij je past.

De dekking van de basisverzekering

Wat ten eerste goed is om te weten is dat de basisverzekering vrijwel geen tandzorg dekt voor volwassenen. Voor kinderen tot 18 jaar worden de meeste kosten wel vergoed. Natuurlijk heb je andere dingen aan je hoofd als je 18 wordt, maar het is dus ook slim om even na te denken over je tandartsverzekering. Zeker als je regelmatig bij de tandarts komt. De basisverzekering dekt eigenlijk alleen chirurgische ingrepen bij de kaakchirurg en enkele specifieke behandelingen bij ernstige medische aandoeningen. Hierbij kun je denken aan het trekken van verstandskiezen, een kunstgebit, implantaten, kronen en bruggen en tandartskosten na een ongeval. Denk jij tandzorg nodig te hebben die hier niet onder valt? Dan kun je ervoor kiezen om die kosten zelf te betalen, maar je kunt ook een aanvullende tandartsverzekering afsluiten.

Aanvullende tandartsverzekeringen

Voor volwassenen en mensen met speciale behoeften is een basisverzekering dus zeker niet voldoende om de kosten te dekken. Er zijn gelukkig aanvullende verzekeringen die je kunt kiezen om alsnog verzekerd te zijn voor tandzorg. Een aanvullende verzekering helpt bij het dekken van de kosten voor de tandarts en de mondhygiënist. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die je kiest, kun je ook een vergoeding krijgen voor de orthodontist. Voor de mensen die een beugel nodig hebben, is een aanvullende tandartsverzekering afsluiten bij Univé dus zeker een goed idee. Een beugel is namelijk zonder aanvullende verzekering erg prijzig en het is heel vervelend als je geen toegang hebt tot deze zorg.