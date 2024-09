Onderzoekers kunnen dementie vroegtijdig opsporen in het oog

Netvlies

De onderzoekers ontdekten dat dezelfde veranderingen die na overlijden in de hersenen van patiënten met FTD worden gevonden, ook zichtbaar zijn in het netvlies van het oog van deze patiënten. “Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten en onderzoek naar behandelingen en geneesmiddelen”, aldus onderzoeker Frederique Hart de Ruijter.

Overleden

Tot nu toe kon FTD alleen na het overlijden van een patiënt met zekerheid worden vastgesteld door middel van autopsie, waarbij een specifiek eiwit (TDP-43) in de hersenen werd aangetroffen. Dankzij dit nieuwe onderzoek lijkt het mogelijk om FTD al tijdens het leven met een oogscan op te sporen.

Vroeger stadium dementie ontdekken

Hart de Ruijter legt uit: "Mensen kunnen hierdoor in een vroeg stadium, mogelijk al jaren voordat de eerste symptomen optreden, ontdekken of ze een vorm van dementie hebben. Dit helpt niet alleen patiënten zich beter voor te bereiden op de toekomst, maar het opent ook deuren voor vroegtijdige deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen en geneesmiddelen voor dementie."

Veranderingen netvlies

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Hersenbank en onderzocht de ogen van meer dan 100 overleden personen. Hierbij werd vooral gekeken naar de aanwezigheid van specifieke eiwitten die wijzen op neurodegeneratieve aandoeningen. De bevindingen suggereren dat de veranderingen in het netvlies overeenkomen met die in de hersenen. Dit betekent een belangrijke stap in de diagnose van FTD tijdens het leven.