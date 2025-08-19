Minister Van Hijum bezoekt Post-COVID-expertisecentrum in het LUMC

Demissionair minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft maandag 18 augustus het Post-COVID-expertisecentrum in het LUMC bezocht. 'Hij sprak daar onder anderen met patiënten en zorgprofessionals', zo meldt het LUMC dinsdag.

Post-COVID-polikamer

Ook vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen PostCovid NL en Long Covid Nederland waren bij het bezoek aanwezig. Zij kregen een kijkje in de post-COVID-polikamer en kregen via een demonstratie te zien hoe de diagnostiek van de ziekte gedaan wordt.

Werken met post-COVID

Van Hijum vroeg specifiek naar werkgerelateerde onderwerpen, zoals re-integratie, preventie en de WIA-beoordeling. De verhalen die aan bod kwamen van patiënten maakten indruk. Deze ervaringen zullen de minister en zijn medewerkers mee terug nemen naar Den Haag, om er daar hopelijk verder mee aan de slag te gaan.

Meer kennis, betere zorg

Het is van groot belang dat er meer kennis en betere zorg komt voor patiënten met post-COVID. Daarom hebben verschillende universitair medische centra (umc's) in Nederland een post-COVID-centrum geopend. Het LUMC deed dat afgelopen 1 juni. De post-COVID-centra werken intensief samen, verrichten dezelfde diagnostiek en bieden dezelfde behandelopties aan. De centra verwachten in het najaar met de eerste gezamenlijke resultaten en inzichten te komen. Het is de bedoeling dat alle Nederlandse umc’s binnenkort een Post-COVID-centrum hebben.

Voor en met patiënten

Het LUMC richt zich in het bijzonder op de samenwerking met de eerstelijnszorg. Martin Schalij, voorzitter raad van bestuur: "Juist vanwege de combinatie van zorg, onderwijs en onderzoek wil het LUMC van toegevoegde waarde zijn voor patiënten met Post-COVID. Daarbij is het cruciaal dat we alle kennis en ervaringen met elkaar delen en zo veel en zo dichtbij als mogelijk naar patiënten brengen. Wij doen dit voor en met hen."

Positief

Het LUMC is positief over de aandacht die er nu is voor Post-COVID en zet zich samen met alle betrokken partijen én de patiënten in om de kennis over de ziekte te vergroten en de zorg te verbeteren.