Shania Twain, de Queen of Country Pop, komt naar Amsterdam

Je kan het van de meeste artiesten niet zeggen, maar van deze Canadese wel. Shania Twain, de Queen of Country Pop, is beter van stem dan toen ze in 1993 doorbrak. In oktober komt ze naar Amsterdam.

Shania regeert al drie decennia en is met wereldwijd 90 miljoen verkochte albums de bestverkopende vrouwelijke country-artiest ooit. Op haar nieuwste plaat 'NOW' klinkt Shania beter dan nooit tevoren. Volgens de zangeres is het nu ‘tijd om er weer op uit te trekken en de muziek de kans te geven een eigen leven te leiden!’ en daarom maakt ze voor het eerst in dertien (!) jaar de oversteek naar Europa. Op 11 oktober staat ze met haar band in de Ziggo Dome.

Wist u dat de Groninger zanger en truckchauffeur Henk Wijngaard een oom is van Shania Twain.

Oordeel zelf in de hieronder staande clips of ze bij stem beter is geworden!