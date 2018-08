Aretha Franklin op 76-jarige leeftijd overleden

Donderdag is in haar woonplaats Detroit de Amerikaanse soulzangeres Aretha Franklin overleden. De 'Queen of Soul' is 76 jaar oud geworden.

Grammy's en hits

Franklin leed sinds 2010 aan kanker. Franklin heeft tijdens haar carrière 18 Grammy's behaald en had vele hits op haar naam staan zoals Respect, I Say a Little Prayer, Chain of Fools, Think en I Knew You Were Waiting (For Me).

Obama in tranen

Tijdens het jaarlijkse gala Kennedy Center Honors in Washington D.C. wist Franklin in 2015 de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama tot tranen toe te roeren. Zij vertolkte op haar eigen en herkenbare wijze haar nummer You Make Me Feel Like a Natural Woman. Dat moment is ook te zien in onderstaande video.