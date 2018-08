Skateparade met Utrechtse 3FM DJ’s

Sinds jaren is er een prima band met de Utrechtse 3FM DJ Sander Hoogendoorn. Afgelopen jaar was hij dan ook DJ bij de eerste editie van de Utrecht Skateparade. Vrijdag ging naast Sander nog een andere bekende Utrechtse 3FM DJ, Domien Verschuuren, mee op de muziekwagen om zo samen muziek te draaien. De gebeurtenis begon om 20.00 uur op het Lucasbolwerk. De route was ruim 20 kilometer zijn, met halverwege een korte pauze om op adem te komen. Even na 22.00 uur zijn Sander Hoogendoorn en Domien Verschuuren weer terug bij het vertrekpunt.

De wekelijkse Utrecht Skateparade is mogelijk door de medewerking van partners en sponsoren. Zo stelt de Gemeente Utrecht elke week motoragenten beschikbaar om de route verkeersvrij te maken en helpen anderen in natura of door financiële sponsoring. Bij de Utrecht

Skateparade zijn bovendien zo’n 50 vrijwilligers regelmatig betrokken.