Glennis Grace krijgt staande ovatie in halve finale AGT

Glennis Grace heeft na haar optreden in de halve finale van America's Got Talent een staande ovatie gekregen van de jury.

De zangeres wist met het nummer This Woman's Work van Kate Bush de jury omver te blazen. Jurylid Simon Cowell noemde haar optreden het beste optreden van de avond en vond haar nummer een fantastische keuze. Ook collega-jurylid Mel B. reageerd razendenthousiast: 'Wauw, wauw, yes, yes, yes! Dit is een van mijn favoriete nummers en jij hebt het zo mooi gezongen! Elke noot was perfect!' Heidi Klum: 'Iedere keer weer laat je ons zien dat jij in de finale thuishoort. Het was fantastisch!' En vierde jurylid Howie Mandel: 'Je deed alles goed; je ziet er geweldig uit, je klonk geweldig. Dankjewel!'

De Amsterdamse zangeres neemt het in de halve finale op tegen onder meer een groot koor, een comedienne, een band en vier andere zangtalenten, onder wie een operazanger. Morgen wordt bekend of Glennis Grace dcoorgaat naar de finale. Kijkers hebben 24 uur om te stemmen. Als Glennis doorgaat staat ze op 18 september in de finale en maakt ze kans op een miljoen dollar en een show in Las Vegas.