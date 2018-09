Zangeres Anneke Grönloh (76) overleden

Zondag is op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats in Frankrijk de Nederlandse zangeres Anneke Grönloh overleden. Dit heeft het management van de zangeres zondag bevestigd.

Gezondheidsproblemen

De zangeres, die vorig jaar definitief een streep onder haar zangcarrière zette vanwege gezondheidsproblemen, scoorden tal van grote hits waaronder 'Brandend Zand', 'Paradiso', 'Soerabaja' en 'Nino Bobo'.

Jappenkamp

Anneke Grönloh werd op 7 juni 1942 in Tondano in Nederlands-Indië geboren. Grönloh brengt haar eerste levensjaren in het door de Japanners bezette Nederlands-Indië door in een jappenkamp. Haar vader, een Nederlandse officier, is al voor haar geboorte geïnterneerd. Pas na de bevrijding wordt het gezin herenigd.

Eindhoven

Na de oorlog vertrekt het gezin Grönloh met het schip de Willem Ruys naar Nederland, waar het wordt opgevangen in het Noord-Brabantse Grave. Grönloh groeit op in Eindhoven.

Peter Koelewijn

Op het Gemeentelijk Lyceum leert ze Peter Koelewijn kennen en treedt zij samen met hem en zijn 'Rockets' op tijdens feestjes. Daarnaast verzorgt ze in Nederland en België al optredens met onder meer het orkest van Jos de Mol en The Skyliners, waar ze voornamelijk Amerikaanse hits, jazz en rock-'n-roll zingt. Onder de naam Yokotjang treedt ze ook op als zangeres/danseres met oosterse liedjes. Yokotjang is Japans voor 'klein zusje'. Zo werd Grönloh in het jappenkamp genoemd.