Douwe Bob ambassadeur voor het gehandicapte kind

Douwe Bob gaat zich als ambassadeur inzetten voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK). Dit is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Douwe Bob: “Als kind wil je toch gewoon meedoen? Maar tienduizenden kinderen in ons land krijgen die kans niet. NSGK zorgt ervoor dat ze er wél bij horen, en ik help graag een handje mee!”

De bekende singer-songwriter begint zijn ambassadeurschap met een sportieve prestatie: op 7 oktober loopt hij voor NSGK de Madurodam Marathon. De Madurodam Marathon is er een in de verhouding 1:25, zoals alles in Madurodam. De deelnemers halen geld op voor het ‘Samen naar School’ project van NSGK. Douwe Bob: “Er zijn duizenden kinderen met een handicap die geen onderwijs krijgen. Met dit project krijgen zij de kans om gewoon naar school te gaan. Het is mooi om te zien wat dit voor deze kinderen en hun ouders betekent. Dat gun ik deze kids.”

De samenwerking tussen Douwe Bob en NSGK is niet toevallig. Zij leerden elkaar begin dit jaar kennen tijdens de opnames van The Voice Kids, waarin Douwe Bob in de jury zat. NSGK was partner van het programma en Douwe Bob had een rol in een filmpje over het project Samen Spelen. Het was meteen duidelijk dat er een klik was tussen beiden. Douwe Bob: “Ik ben enorm trots dat ik ambassadeur mag zijn van dit mooie doel en zo op kan komen voor kinderen met een handicap. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ik help daar graag bij.”

Donderdag lanceerde de singer-songwriter zijn nieuwe single Shine. Binnenkort komt zijn nieuwe album uit. Het grote publiek kent hem ook van het songfestival in 2016.

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om gewoon te kunnen spelen, leren, sporten en wonen, samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.