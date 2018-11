K3 krijgt een officiële verjaardagspenning

Op de kopzijde van de penning schitteren Marthe, Klaasje en Hanne in hun iconische regenboogoutfits, terwijl het K3-logo de andere zijde van de penning siert. De penning is verpakt in een kleurrijke coincard in K3-stijl met daarop de handtekeningen van de drie sterren. De prachtige afwerking van de penning en de beperkte oplage maken het tot een echt collector’s item, dat niet mag ontbreken in de verzameling van de echte liefhebbers van deze girl power. Daardoor is het voor de ouders van K3-fans ook een heel origineel cadeau voor de komende feestdagen.